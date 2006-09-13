Кушнарьов запускає процес обрання Президента парламентом

Заступник керівника фракції Партії регіонів Євген КУШНАРЬОВ ініціює внесення змін до Конституції, аби Президент України обирався парламентом, а не всенародно. Про це повідомляє Офіційний інформаційний сервер ПР.

Так, Є.КУШНАРЬОВ вважає, що обрання Президента парламентом «закономірне з огляду на повноцінну парламентсько-президентську республіку. У країнах з таким устроєм влади Президент обирається парламентаріями. Це знімає проблему двовладдя, але разом з тим дає можливість главі держави виступати арбітром у суперечках і залишатися гарантом Конституції».

«При цьому не йдеться про імпічмент, як дехто собі уявляє, - каже Є.КУШНАРЬОВ. - Це цілком закономірний процес».

Є.КУШНАРЬОВ повідомив, що зараз він працює над деталізацією цих положень, і пропонуватиме фракції Партії регіонів «рухатися саме цим шляхом. Як? Вносити відповідний законопроект до парламенту щодо змін до Конституції, оскільки йдеться не тільки про механізм обрання Президента, а й про подальший серйозний перерозподіл повноважень, тобто передачу ряду президентських повноважень парламенту».

«Я ще раз наголошую, що в сьогоднішній моделі закладено розв’язання проблем двовладдя, які внаслідок низки суб`єктивних чинників можуть призвести до затяжного і вкрай небезпечного для країни протистояння між Президентом, урядом і частково парламентом», - заявив Є.КУШНАРЬОВ.