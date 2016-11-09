Путін не позбавився ідеї забрати Україну під сферу впливу РФ - Яценюк

«Я ніколи не повірю в те, що Владімір Путін позбавився ідеї забрати Україну під сферу впливу Російської Федерації. Це виключено. Стільки, скільки він буде жити, він буде з цим», - наголосив лідер політичної партії «Народний фронт» Арсеній Яценюк в інтерв’ю виданню «Цензор.НЕТ».

«Для нього (Путіна) Україна – це власна політична травма. 2004 рік програний. В 2014-му вони були переконані, що ми рухнемо. Це вперше взагалі в історії української держави, коли ми після російської агресії витримали 2,5 роки», - підкреслив Арсеній Яценюк.

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Він також наголосив, що частина політичного класу, яка працює на дестабілізацію всередині країни, «просто не усвідомлює, що не вони будуть бенефіціарами цієї дестабілізації»: «З тих, хто розхитує сьогодні ситуацію, нікого не буде в так званому новому політичному класі після дострокових виборів. Прийдуть зовсім інші люди - демагоги, популісти, проросійські сили і аферисти».

«Неадекватна жадоба до влади ні до чого доброго не призводить. Розхитуючи суспільство і розхитуючи інститути держави – це ж потім неможливо буде зібрати докупи», - сказав Арсеній Яценюк.