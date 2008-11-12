Тимошенко чекає, що регіонали підкладуть їй свиню

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО не виключає, що перший заступник голови Верховної Ради Олександр ЛАВРИНОВИЧ сприятиме включенню до порядку денного засідання парламенту питання про фінансування дострокових виборів.

Як передає кореспондент УНІАН, таке припущення Ю.ТИМОШЕНКО висловила сьогодні під час позачергового пленарного засідання Національної тристоронньої соціально-економічної ради при Президентові України.

«Зараз Верховну Раду очолює перший віце-спікер. Погано це чи добре? Але вони (Партія регіонів – УНІАН) стояли на позиції дострокових виборів. І де гарантія, що сьогодні прибрали голову Верховної Ради, а завтра новий голова не поставить на голосування і (депутати) не проголосують виділення грошей на ці вибори? Під Новий рік або відразу після Нового року, коли вся країна перебуває в ейфорії від Нового року», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

На її думку, така ситуація може привести країну до повного колапсу. «Сьогодні 233 голосами зняли ЯЦЕНЮКА. Можливо, це більшість? Тож, одразу ставте нового (голову ВР), призначайте уряд і нормально працюйте! А то виходить так – 233 голоси є, робота зруйнована і вони спостерігають, коли ж буде ще гірше, щоб вже взагалі був колапс”, - пояснила прем’єр-міністр.