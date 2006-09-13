Мартинюку не вдається продовжити засідання парламенту

Першому заступнику голови Верховної Ради Адаму МАРТИНЮКУ вчергове не вдалося продовжити сьогоднішнє засідання парламенту.

Як передає кореспондент УНІАН, о 13.37 з дверей, звідки зазвичай виходить головуючий на засідання, з’явилась лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО, яка звернулась до членів своєї фракції, котрі блокують парламентську трибуну, і вони залишились на своїх місцях.

За нею з’явився А.МАРТИНЮК, який подивився, що блокування трибуни продовжується і, нічого не сказавши, вийшов з сесійної зали.

Наразі невідомо, коли поновиться засідання.

Довідка УНІАН. По середам народні депутати працюють лише у режимі ранкового пленарного засіданням, яке розпочинається о 10.00, а завершується о 14.00.

Сьогодні після представлення у ВР двох проектів постанов про необхідність утворення ТСК з розслідування об’єктивності встановлення нових тарифів на природний газ для населення А.МАРТИНЮК оголосив перерву, не уточнивши, скільки вона триватиме.

Перерву було оголошено після того, як фракція БЮТ заблокувала трибуну, намагаючись не дати можливості А.МАРТИНЮКУ поставити в цілому на голосування проект постанови Ю.ТИМОШЕНКО із правками, запропонованими коаліцією. Перед цим документ був ухвалений за основу – “за” проголосували 177 депутатів з 416, при необхідних 150.