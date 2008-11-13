Тимошенко пояснила, чому 4 місяці мовчала про кризу

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО вважає, що відсутність передчасних заяв уряду про кризу дозволилf запобігти масовій паніці в країні.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку Ю.ТИМОШЕНКО висловила сьогодні під час позачергового пленарного засідання Національної тристоронньої соціально-економічної ради при Президентові України.

«Чому я як прем`єр-міністр і всі члени уряду так довго не говорили про кризу? Якби я зробила це публічно 4 місяці тому, можливо, криза наступила б на 4 місяці раніше, тому що коли влада починає говорити про кризу, а не робить тихо те, що повинна робити, то це нарощує панічні настрої і піднімає ті проблеми, які насправді без паніки не виникають», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

На її думку, зважений підхід уряду і його дії в умовах світової фінансової кризи дозволили не допустити на сьогоднішній день падіння ВВП. «Ми все ж таки балансували як могли, і замість крутого падіння ми ще маємо зростання, але це ще не факт, що цей процес триватиме, якщо ми не застосовуватимемо серйозних інструментів», - наголосила прем`єр-міністр