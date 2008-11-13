Наслідком відставки Яценюка може бути відставка Тимошенко - експерт

Усунення з посади голови Верховної Ради Арсенія Яценюка, на думку експертів, сталося в результаті ситуативного об’єднання зусиль Партії регіонів та пропрезидентських сил і означає посилення дестабілізації українського парламенту.

Наслідком відставки Арсенія Яценюка може бути відставка нинішнього уряду, формування нової коаліції та позачергові парламентські вибори, сказав в інтерв’ю «Німецькій хвилі» директор Інституту глобальних стратегій Вадим Карасьов. На його думку, нова коаліція в парламенті може бути сформована за участі всіх політичних сил за винятком блоку Юлії Тимошенко. Але якщо на це не погодиться фракція «Наша Україна – Народна самооборона», парламентська криза буде розв’язана через позачергові вибори. Експерт також не виключив формування технічного антикризового уряду з числа фахівців, які не мають політичних амбіцій на найближчих парламентських та президентських виборчих перегонах. Натомість політолог Віктор Небоженко прогнозує, що позачергові вибори вірогідні лише в разі, коли уряд Тимошенко не погодиться піти у відставку добровільно. А якщо погодиться, то позбавлений будь-якої єдності парламент може існувати в нинішньому складі ще протягом року, зазначив експерт.