Кушнарьов підтримує вимогу Тимошенко
Депутат знає, як зняти взаємні звинувачення
Заступник голови фракції Партії регіонів Євген КУШНАРЬОВ підтримує вимогу фракції БЮТ якнайшвидше ухвалити закон про опозицію.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив в інтерв’ю журналістам.
Є.КУШНАРЬОВ вважає, що під час розгляду питання про створення Тимчасової слідчої комісії парламенту з розслідування об’єктивності встановлення нових тарифів на газ порушень не було, а була виконана звичайна процедура.
У той же час він зазначив, що сьогодні багато процедурних положень не враховують нові політичні реалії, зокрема структуру парламенту, коли є парламентська більшість і опозиція.
За словами Є.КУШНАРЬОВА, ці суперечності можна зняти тільки шляхом якнайшвидшого ухвалення закону про опозицію. «Тоді взаємні звинувачення будуть зняті», - сказав Є.КУШНАРЬОВ.
На уточнюючі запитання журналістів Є.КУШНАРЬОВ відповів, що такий закон може бути прийнятий, якщо не у вересні, то на початку жовтня.