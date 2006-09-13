Кушнарьов підтримує вимогу Тимошенко

Заступник голови фракції Партії регіонів Євген КУШНАРЬОВ підтримує вимогу фракції БЮТ якнайшвидше ухвалити закон про опозицію.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив в інтерв’ю журналістам.

Є.КУШНАРЬОВ вважає, що під час розгляду питання про створення Тимчасової слідчої комісії парламенту з розслідування об’єктивності встановлення нових тарифів на газ порушень не було, а була виконана звичайна процедура.

У той же час він зазначив, що сьогодні багато процедурних положень не враховують нові політичні реалії, зокрема структуру парламенту, коли є парламентська більшість і опозиція.

За словами Є.КУШНАРЬОВА, ці суперечності можна зняти тільки шляхом якнайшвидшого ухвалення закону про опозицію. «Тоді взаємні звинувачення будуть зняті», - сказав Є.КУШНАРЬОВ.

На уточнюючі запитання журналістів Є.КУШНАРЬОВ відповів, що такий закон може бути прийнятий, якщо не у вересні, то на початку жовтня.