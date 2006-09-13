«Велика Україна» і чиновники вдарять по корупції разом

Об`єднання «Велика Україна» проводить акцію «Вдаримо по корупції». ЇЇ мета - загострення суспільної уваги на явищі корупції та окреслення конкретних методів боротьби із нею.

14 вересня на Mайдані Незалежності об 11.00 розпочнеться «антикорупційний» волейбол, кожен бажаючий зможе вдарити по корупції. Аналогічна гра пройде також спочатку під Генпрокуратурою, а потім під МВС та Мінюстом (відповідно), але там ми запропонуємо зіграти у «антикорупційний волейбол» працівникам та керівникам вищеназваних відомств, які таким чином зможуть показати усю силу свого «антикорупційного» удару.

Прес-служба Об`єднання «Велика Україна»

тел./факс: 569-62-62;

e-mail: politika777@yandex.ru