Кушнарьов лякає Нашу Україну війною

Народний депутат України, член Партії регіонів Євген КУШНАРЬОВ прогнозує початок “війни на взаємознищення”, якщо більшість депутатів з фракції “Наша Україна” не проголосує за входження до коаліції.

Про це він заявив в інтерв’ю газеті “Известия в Украине” (№9 від 13 вересня 2006 р.).

За словами Є.КУШНАРЬОВА, якщо в “Нашій Україні” не буде більшості, яка проголосує за входження в широку коаліцію, то “розпочнеться болісна, виснажлива боротьба за приєднання до коаліції на індивідуальній основі”.

Він зазначив, що у разі, якщо у фракції “Наша Україна” за входження в широку коаліцію проголосує 40 членів, а при цьому 39 буде проти, фракція стане учасником коаліції. На думку члена Партії регіонів, вибір залишається за “Нашою Україною”. “Партія регіонів і так іде на компроміси, але це може бути до якихось розумних меж, а відступатися від своїх програмних засад ми не маємо наміру”, - додав він.

На думку Є.КУШНАРЬОВА, процес входження “Нашої України” в широку коаліцію буде непростим і важким.

Як повідомляв УНІАН, 11 вересня один з лідерів «Нашої України» Петро ПОРОШЕНКО заявив, що блок «Наша Україна» або увійде до широкої коаліції в повному складі, або взагалі не увійде.

У свою чергу, член фракції «Наша Україна» Володимир СТРЕТОВИЧ переконаний, що «Наша Україна» не підпише угоду про створення широкої коаліції. В.СТРЕТОВИЧ зазначив, що протиріч, які виникли між учасниками переговорного процесу, дуже багато і «навряд чи вони досягнуть консенсусу по тих питаннях, на яких наполягає «Наша Україна» і проти яких суперечать інші суб’єкти блоку». За його словами, якби цих протиріч було б декілька, можна було б поступитись, але там настільки принципові речі, «що навряд чи робоча група з розширення коаліції збереться наприкінці тижня».

Є.КУШНАРЬОВ повідомив сьогодні журналістам у парламенті, що усі фракції попросили взяти перерву для вивчення переліку розбіжностей, що виникли у процесі підготовки нової коаліційної угоди. Після цього, повідомив Є.КУШНАРЬОВ, буде продовжено роботу над текстом угоди.

У свою чергу, лідер фракції Соціалістичної партії України Василь ЦУШКО підтвердив цю інформацію і зазначив, що робоча група збереться орієнтовно в п’ятницю і буде детально обговорювати проект тексту угоди.