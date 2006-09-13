Брезвін закликає: податки - окремо, політика - окремо

Голова Державної податкової адміністрації України Анатолій БРЕЗВІН представив колективу Державної податкової адміністрації в Київській області її нового керівника Сергія СТЕЦЕНКА. Про це УНІАН сьогодні повідомили в прес-службі ДПАУ, зазначивши, що представлення відбулося 12 вересня.

«Професіонал, який в податковій системі України працює з дня її заснування, має величезний досвід і може виконати найскладніші завдання», - таку характеристику дав голова ДПАУ новому керівнику податкової в Київській області.

Водночас А.БРЕЗВІН подякував екс-голові ДПАУ в Київській області Борису МАРКОВУ за плідну роботу на цій посаді і глибоку порядність.

Як повідомили в прес-службі ДПАУ, виступаючи перед податківцями Київської області, А.БРЕЗВІН наголосив на необхідності створення злагодженої команди, підбір кадрів для якої, за його словами, буде зваженим і грунтуватиметься на засадах професіоналізму і порядності.

А.БРЕЗВІН також зазначив, що податківцям Київської області необхідно зосередити свою щоденну увагу на наповненні державного і місцевого бюджетів. Також, за його словами, більше уваги слід приділити і роботі з неплатниками податків, так званими «мінімізаторами», виявленню фірм, зареєстрованих на підставних осіб. При цьому А.БРЕЗВІН наголосив, що при проведенні перевірок повинно чітко дотримуватися чинне законодавство і застосовуватися однаковий підхід до всіх суб`єктів господарювання, «без розподілу на кольори і електоральні переваги».

Також голова ДПАУ звернув увагу на основні напрями роботи податківців, зокрема, прискорення реформування податкового законодавства і введення прозорого механізму адміністрування податків.