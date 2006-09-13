Матвієнко називає безвідповідальними заяви Кушнарьова

Народний депутат, член фракції “Наша Україна” Анатолій МАТВІЄНКО назвав безвідповідальними заяви заступника керівника фракції Партії регіонів одного з лідерів Євгена КУШНАРЬОВА про ініціативу внесення змін до Конституції з тим, аби Президент України обирався парламентом.

Про це повідомляє прес-служба “Нашої України”.

“Заява про обрання Президента парламентом є такою ж безвідповідальністю, як і про негайну федералізацію України”, – сказав А.МАТВІЄНКО.

“Найголовніше зараз суспільству розібратися у політиках, які діляться на тих, котрі розхитують маятник, і тих, які хочуть його стабілізувати в межах допустимого коливання, необхідного для ходу годинника, – вважає народний депутат. – На жаль, певні політики навмисне шукають резонансні теми для того, щоб про них говорили як про видатних ініціаторів”.

“Я не сприймаю заяви КУШНАРЬОВА як серйозний, обдуманий і аргументований крок. Звичайно, право депутата – висловлювати свої думки, а нам потрібне терпіння це слухати, але й розум, щоб аналізувати ці думки”, – відзначив А.МАТВІЄНКО.

Він також додав, що, безперечно, Президент України повинен обиратися всенародно і представляти волевиявлення усього населення держави, а не лише депутатів парламенту. А.МАТВІЄНКО нагадав, що своє ставлення до обрання Президента парламентом висловив український народ на Майдані 2004 року.

Як повідомляв УНІАН, Є.КУШНАРЬОВ ініціює внесення змін до Конституції, аби Президент України обирався парламентом, а не всенародно.

Так, Є.КУШНАРЬОВ вважає, що обрання Президента парламентом «закономірне з огляду на повноцінну парламентсько-президентську республіку. У країнах з таким устроєм влади Президент обирається парламентаріями. Це знімає проблему двовладдя, але разом з тим дає можливість главі держави виступати арбітром у суперечках і залишатися гарантом Конституції».

«При цьому не йдеться про імпічмент, як дехто собі уявляє, - каже Є.КУШНАРЬОВ. - Це цілком закономірний процес».

Є.КУШНАРЬОВ повідомив, що зараз він працює над деталізацією цих положень, і пропонуватиме фракції Партії регіонів «рухатися саме цим шляхом. Вносити відповідний законопроект до парламенту щодо змін до Конституції, оскільки йдеться не тільки про механізм обрання Президента, а й про подальший серйозний перерозподіл повноважень, тобто передачу ряду президентських повноважень парламенту».