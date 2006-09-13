Прем`єр-міністр Віктор ЯНУКОВИЧ відбув до Брюсселя з дводенною поїздкою.

Як передає кореспондент УНІАН, завтра, 14 вересня, в ході свого візиту прем’єр візьме участь у робочому сніданку з єврокомісаром із зовнішніх зв`язків та європейської політики сусідства Бенітою ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР, зустрінеться з генеральним секретарем НАТО Яап де Хооп СХЕФФЕРОМ, візьме участь у засіданні комісії «Україна-НАТО».

Крім того, В.ЯНУКОВИЧ проведе зустріч з генеральним секретарем Ради ЄС Хав’єром СОЛАНОЮ, візьме участь у робочому ланчі з керівництвом ЄС від імені фінського головування в ЄС, а також у десятому засіданні Ради з питань співробітництва «Україна-ЄС».

У другій половині дня В.ЯНУКОВИЧ візьме участь у конференції: «Україна: прямуючи до європейської мрії», а також зустрінеться з віце-президентом Єврокомісії Гюнтером ФЕРХОЙГЕНОМ та прем’єр-міністром Бельгії Гі ВЕРХОФСТАДОМ.

В ході візиту український прем’єр також планує дати інтерв’ю телекомпанії «Euronews».

Ввечері 14 вересня прем’єр відбуде до Києва.