Заступницю Авакова призначили з порушенням – Геращенко
14:21, 13 листопада 2016Політика
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Призначення 24-річної заступниці глави МВС Арсена Авакова Анастасії Дєєвої відбулося з порушенням.
Анастасія Дєєва не сприймає призначення як привілей / facebook.com/anastacia.frank
Про це на своїй сторінці у Facebook написала перший віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко.
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"Заступника міністра з питань євроінтеграції, попри процедуру, не узгодили з профільним віце-прем'єром з питань євроатлантичноі інтеграції. Процедура призначення пройшла поза конкурсом", - йдеться у її повідомленні.
Також Геращенко наголосила, що в анкеті явно вказані недостовірні дані.
Як повідомляв УНІАН, керувати питаннями євроінтеграції у МВС відтепер буде Анастасія Дєєва.
Вона вже заявила, що своє призначення не сприймає як привілей.
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