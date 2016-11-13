Заступницю Авакова призначили з порушенням – Геращенко

Про це на своїй сторінці у Facebook написала перший віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко.

Читайте такожУ Авакова заявили, що переписка Суркова із планом щодо розвалу України автентична

"Заступника міністра з питань євроінтеграції, попри процедуру, не узгодили з профільним віце-прем'єром з питань євроатлантичноі інтеграції. Процедура призначення пройшла поза конкурсом", - йдеться у її повідомленні.

Також Геращенко наголосила, що в анкеті явно вказані недостовірні дані.

Як повідомляв УНІАН, керувати питаннями євроінтеграції у МВС відтепер буде Анастасія Дєєва.

Вона вже заявила, що своє призначення не сприймає як привілей.