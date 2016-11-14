Начальник Одеської митниці Марушевська йде з посади

Як передає кореспондент УНІАН, про це Марушевська заявила сьогодні на брифінгу.

Вона уточнила, що заяву про звільнення написала сьогодні, 14 листопада.

За словами Марушевської, через обставини, що склалися, реформування митниці неможливе.

«В уряду немає політичної волі для проведення митної реформи. Бачення реформування немає і в Києві», — наголосила Марушевська, додавши, що реформа блокується на всіх рівнях, в тому числі, керівництвом ДФС.

Вона стверджує, що керівництво безпідставно звинуватило митницю «в недовиконанні платежів до бюджету».

«Там забули, що нам вдалося перерахувати понад 170 млн грн на ремонт доріг з надпланових надходжень і зросли наші середньоденні надходження - без урахування енергетичної митниці», - зазначає Марушевська.

Крім перерахування коштів, за її словами, протягом цього року на Одеській митниці скорочено час проходження вантажів до 1 години для компаній з низьким рівнем ризику (в 2015 році цей показник становив 4 години 40 хвилин). Міжнародний транзит оформляється за 10-12 хвилин замість 35-ти.

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«З травня цього року понад 90% товарів оформляються за ціною в контракті. Завдяки меморандуму з правоохоронними органами ми в рази зменшили кількість необґрунтованих перевірок. Завдяки цим результатам 650 нових компаній почали оформлення в Одеській митниці в цьому році», - акцентує Марушевська.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці минулого тижня керівник Одеської митниці Марушевська повідомила, що отримала попередження від голови ДФС України Романа Насирова «про неповну службову відповідність».

Раніше вона заявляла про зрив термінів реконструкції будівлі Морського вокзалу, в якому планувалося розмістити новий митний термінал. Марушевська також заявила, що президент Петро Порошенко і прем'єр-міністр Володимир Гройсман не стримали обіцянки – не сприяють відкриття терміналу.

7 листопада Міхеїл Саакашвілі оголосив про свою відставку з посади голови Одеської ОДА, яку він обіймав з травня 2015 року.

9 листопада Кабінет міністрів підтримав відставку Саакашвілі, після чого президент Порошенко підписав указ про його звільнення з посади.

Довідка УНІАН. Юлія Марушевська, 1989 р.н., закінчила Київський національний університет ім. Тараса Шевченка за спеціальністю «Українська мова та література, німецька мова».

Червень-вересень 2015 року - директор Департаменту «Агентство з інвестицій та розвитку» Одеської обласної державної адміністрації.

10 липня – 9 вересня 2015 року: в. о. заступника голови Одеської обласної державної адміністрації. З 9 вересня 2015-го - заступник голови Одеської ОДА.

Начальником Одеської митниці була призначена 16 жовтня 2015 року.