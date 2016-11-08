"Дехто вирішив зайнятися політикою в Україні": Порошенко прокоментував відставку Саакашвілі
14:16, 08 листопада 2016Політика
3404 0
Президент України Петро Порошенко прокоментував рішення Міхеіла Саакашвілі піти у відставку з посади голови Одеської облдержадміністрації, заявивши, що після поразки його партії на виборах у Грузії той вирішив зайнятися політикою в Україні.
Порошенко відреагував на відставку Саакашвілі / Фото УНІАН
Про це Порошенко сказав під час спільної прес-конференції з президентом Словенії Борутом Пахором сьогодні в Любляні, повідомив прес-секретар Святослав Цеголко у Twitter.
Читайте такожУ Кабміні розповіли, коли розглянуть відставку Саакашвілі
"Порошенко, відповідаючи на питання про Саакашвілі: після поразки на грузинських виборах дехто вирішив зайнятися політикою в Україні", - написав Цеголко.
Як повідомляв УНІАН, 7 листопада Саакашвілі оголосив про свою відставку з посади голови Одеської ОДА, яку він обіймає з травня 2015 року. Порошенко тоді сказав, що підпише указ про звільнення Саакашвілі, якщо уряд внесе відповідне подання.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter