"Дехто вирішив зайнятися політикою в Україні": Порошенко прокоментував відставку Саакашвілі

Про це Порошенко сказав під час спільної прес-конференції з президентом Словенії Борутом Пахором сьогодні в Любляні, повідомив прес-секретар Святослав Цеголко у Twitter.

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"Порошенко, відповідаючи на питання про Саакашвілі: після поразки на грузинських виборах дехто вирішив зайнятися політикою в Україні", - написав Цеголко.

Як повідомляв УНІАН, 7 листопада Саакашвілі оголосив про свою відставку з посади голови Одеської ОДА, яку він обіймає з травня 2015 року. Порошенко тоді сказав, що підпише указ про звільнення Саакашвілі, якщо уряд внесе відповідне подання.