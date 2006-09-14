ЄС готує нову угоду про партнерство з Україною

Європейський Союз готує нову угоду про партнерство з Україною, яка передбачає, зокрема, лібералізацію торгових відносин.

Про це повідомила радіо «Свобода» представник Єврокомісії Ема УДВІН напередодні переговорів у Брюсселі керівників Євросоюзу і НАТО з прем`єр-міністром України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ.

Усі 25 країн Євросоюзу мають схвалити проект документа до кінця року.

Е.УДВІН наголосила, що про вступ України в ЄС не йдеться.

Як повідомляв УНІАН, В.Янукович перебуває з поїздкою у Брюсселі. Сьогодні він візьме участь у робочому сніданку з Єврокомісаром із зовнішніх зв`язків і європейської політики сусідства Бенітою ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР, зустрінеться з Генеральним секретарем НАТО Яап де Хооп СХЕФФЕРОМ, візьме участь у засіданні комісії «УКРАЇНА-НАТО».

Крім того, В.Янукович проведе зустріч з генеральним секретарем Ради ЄС Хавьєром СОЛАНОЮ, візьме участь у робочому ланчі з керівництвом ЄС від імені фінського головування в ЄС, а також у десятому засіданні Ради з питань співпраці «УКРАЇНА-ЄС»