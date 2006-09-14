Мороз дав Тимошенко важливу для неї обіцянку

Голова Верховної Ради Олександр МОРОЗ пообіцяв фракції БЮТ не підписувати прийняту вчора постанову про утворення Тимчасової слідчої комісії щодо вивчення питання необґрунтованого підняття тарифів на газ і житлово-комунальні послуги.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив один з лідерів БЮТ Олександр ТУРЧИНОВ після зустрічі з О.МОРОЗОМ.

За словами О.ТУРЧИНОВА, О.МОРОЗ пообіцяв доручити Юридичному управлінню ВР та регламентному комітету парламенту розглянути це питання з тим, щоб потім можна було повернутись до розгляду питання у сесійній залі.

В той же час О.ТУРЧИНОВ не зміг спрогнозувати, коли саме розглядатиметься це питання у залі.

У свою чергу О.МОРОЗ на засіданні ВР зазначив, що вчора сталося «непорозуміння між депутатами». За його словами, він сьогодні зустрівся із керівництвом фракції БЮТ і було досягнуто домовленостей, що, згідно з Регламентом ВР, це питання ще раз буде розглянуто в профільному комітеті, який «поставить крапки над «і», і ВР ще раз заслухає його на своєму засіданні.

Як повідомляв УНІАН, 13 вересня у ВР було прийнято постанову лідера БЮТ про створення Тимчасової слідчої комісії з розслідування об’єктивності встановлення нових тарифів на природний газ для населення.

Водночас члени коаліції внесли до відповідного документа свої поправки, які повністю змінили концепцію документу, а саме: замість запропонованого автором документу керівника комісії від опозиції Миколи СИВУЛЬСЬКОГО більшість проголосувала за представника від коаліції – комуністку Аллу ОЛЕКСАНДРОВСЬКУ.

Також більшість включила до цієї постанови пункт щодо перевірки обґрунтованості списання боргів ЄЕСУ, не дивлячись на те, що Юлія ТИМОШЕНКО заявляла, що всі суди України, в тому числі і Верховний Суд, підтвердили, що ніяких зловживань не було.

Депутати БЮТ заблокували трибуну, протестуючи проти внесення цих правок до постанови Ю.ТИМОШЕНКО, однак перший віце-спікер Адам МАРТИНЮК встиг поставити на голосування постанову в цілому із врахування вищезазначених правок. Постанову підтримали 230 депутатів із 420.