Зварич здав мандат після гарантій Януковича
10:26, 14 вересня 2006Політика
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ВР достроково припинила повноваження депутата
Верховна Рада достроково припинила повноваження народного депутата Романа ЗВАРИЧА, призначеного міністром юстиції України.
Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосував 371 народний депутат із 425, зареєстрованих у залі.
Голова ВР Олександр МОРОЗ на засіданні парламенту нагадав, що Р.ЗВАРИЧ найпізніше написав заяву про складення депутатських повноважень, посилаючись на невизначеність ситуації із входженням «Нашої України» до коаліції, у зв’язку з чим виникало питання щодо його підтримки в складі Кабінету Міністрів. «Гарантії такі він одержав і в розмові з прем’єр-міністром, і я розумію, що і Президент підтримує таку пропозицію», - сказав О.МОРОЗ.
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