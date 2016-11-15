Янукович хоче, щоб поліція склала протокол на Луценка

Про це йдеться у повідомленні прес-служби Окружного адміністративного суду міста Києва.

Так, Янукович просить визнати протиправними рішення Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві про відмову у складанні протоколу про адміністративне правопорушення відносно Юрія Луценка за статтею 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення (дрібне хуліганство).

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Позивач просить зобов'язати Шевченківське УП ГУНП у місті Києві скласти протокол на Юрія Луценка та передати матеріали адміністративної справи для розгляду до Шевченківського районного суду міста Києва.

"Позивач вважає, що Юрій Луценко при виконанні службових обов’язків 18 серпня під час прес-конференції допустив щодо нього нецензурні висловлювання та здійснив образливе чіпляння", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 18 серпня Юрій Луценко, коментуючи можливість "очної ставки" Януковича з нинішнім керівництвом України, назвав його "слабаком" і "покидьком".

2 вересня Янукович звернувся до правоохоронних органів, звинувативши генпрокурора Юрія Луценка у дрібному хуліганстві та образах.