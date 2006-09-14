Державний комітет телебачення і радіомовлення очолив Прутнік

Верховна Рада України призначила народного депутата Едуарда ПРУТНІКА (фракція Партії регіонів) головою Державного комітету телебачення і радіомовлення України.

Як передає кореспондент УНІАН, за відповідну постанову проголосували 244 із 416 депутатів, зареєстрованих у залі.

Водночас лідер фракції «Наша Україна» Роман БЕЗСМЕРТНИЙ перед голосуванням пропонував голові ВР Олександру МОРОЗУ відкласти розгляд цього питання, щоб не зруйнувати хід переговорів про розширення коаліції.

Як повідомлялося, відповідне подання прем’єр-міністра України Віктора ЯНУКОВИЧА про призначення Е.ПРУТНІКА головою Держкомтелерадіо надійшло до парламенту 12 вересня 2006 року.

Попереднього керівника Держкомтелерадіо Івана ЧИЖА ВР звільнила 12 вересня. Він очолював Держкомітет з 12 лютого 2003 року.

Довідка УНІАН. Е.ПРУТНІК народився 15 січня 1973 року у м. Селідове, Донецької області. Освіту здобув у Приазовському державному технічному університеті - “Економіка і управління виробництвом"; Донецькому національному університеті - "Фінанси і кредит".

У 1997 році працював радником голови Донецької обласної державної адміністрації.

З вересня 1997 по лютий 1999 рік обіймав посаду президента Фонду соціального розвитку виробничих сил Донецької області; з лютого по травень 1999 р. – першого заступника директора, дирекція банку "Україна" по Донецькій області; з травня 1999 по травень 2001 працював президентом Асоціації фінансових, промислових і торгових підприємств "Донбаський розрахунково-фінансовий центр".

З травня 2001 по квітень 2002 року був заступником голови Донецької обласної ради, після чого до грудня 2002 обіймав посаду заступника голови Донецької ОДА. З грудня 2002 по січень 2005 року був радником прем`єр-міністра України. Голова наглядової ради ВАТ "Державний ощадний банк України" (квітень – вересень 2003).

У ЗМІ ім’я Е.ПРУТНІКА пов’язують з українським телеканалом НТН.