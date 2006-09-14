ЄС і Україна підписали меморандум про взаємодію в енергетиці

Меморандум про взаємодію між Євросоюзом і Україною у сфері енергетики підписаний в Брюсселі, повідомив прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ після зустрічі з єврокомісаром із зовнішніх зв`язків Бенітою ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР у Брюсселі.

"Цей меморандум дає можливість створити механізм фінансування спільних енергетичних проектів і реалізації енергетичної стратегії співпраці між ЄС і Україною в цілях диверсифікації поставок енергоносіїв", - цитує В.ЯНУКОВИЧА РІА «Новости».

Зі свого боку, Б.ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР зазначила, що "це дуже конкретний крок для підвищення транспарентності, надійності і безпеки поставок енергоносіїв і їх транзиту до ЄС".

Як повідомляв УНІАН, В.ЯНУКОВИЧ перебуває з поїздкою в Брюсселі. Окрім участі в робочому сніданку з єврокомісаром із зовнішніх зв`язків і європейської політики сусідства Б.ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР, він сьогодні зустрінеться з Генеральним секретарем НАТО Яап де Хооп СХЕФФЕРОМ, візьме участь в засіданні комісії «Україна-НАТО».

Крім того, В.ЯНУКОВИЧ проведе зустріч із Генеральним секретарем Ради ЄС Хав’єром СОЛАНОЮ, візьме участь в робочому ланчі з керівництвом ЄС від імені фінського головування в ЄС, а також у десятому засіданні Ради з питань співробітництва «Україна-ЄС».