Хто претендує на Антимонопольний комітет

Фракція «Наша Україна» наполягає на тому, щоб її представник посів посаду голови Антимонопольного комітету.

Про це в інтерв’ю УНІАН сказав заступник голови комітету ВР з питань економічної політики, член фракції «Наша Україна» Едуард ЗЕЙНАЛОВ.

За його словами, саме з цим пов’язано перенесення розгляду питання щодо звільнення з посади голови Антимонопольного комітету Олексія КОСТУСЄВА. Він зазначив, що на сьогодні ще немає визначеності щодо створення широкої коаліції і тому розгляд питання про голову Антимонопольного комітету перенесено.

Як повідомляв УНІАН, раніше комітет ВР з питань економічної політики підтримав кандидатуру Ігоря ШАРОВА на посаду голови Антимонопольного комітету. На вівторок, 12 вересня, планувався розгляд цього питання в сесійній залі, але воно не було включено до порядку денного.