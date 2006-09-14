Наша Україна висунула Регіонам ультиматум

Член фракції «Наша Україна» Анатолій МАТВІЄНКО заявляє, що якщо впродовж 10 днів антикризова коаліція не визначиться з принципових позицій, то «Наша Україна» перейде в опозицію.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні журналістам, коментуючи рішення політради блоку «Наша Україна».

Він зазначив, що «днів 10 максимум – це той термін, за який мають визначитися суб’єкти антикризової коаліції». «Якщо цього не буде зроблено, то це свідомий відступ від підписаного універсалу і це підтвердження, що немає слова в політиці, а кон’юнктура, ми тоді змушені переходити в опозицію», - підкреслив А.МАТВІЄНКО.

За його словами, на сьогодні відбувається затягування з боку існуючої антикризової коаліції процесу щодо створення широкої коаліції. Як сказав А.МАТВІЄНКО, тут можна говорити про роль СПУ і КПУ в процесі затягування, оскільки вони «мають золоту акцію», а також відбувається процес «підбирання перебіжчиків Партією регіонів». Він зазначив, що «Нашу Україну» турбує затягування ходу переговорного процесу. Він зазначив, що політрада блоку «Наша Україна» висловилась за встановлення терміну в 10 днів і запропонує свій варіант бачення майбутньої коаліції.

«Ми готові до того, щоб рухатися шляхом компромісу, але принципових позицій стосовно європейського вибору, євроінтеграції, ЄС, стосовно мовної політики ми не можемо порушити», - підкреслив А.МАТВІЄНКО.

Він зазначив, що на сьогодні немає офіційної позиції з приводу відходу від тих норм, які записані в Універсалі, але заяви в Москві, в Польщі (очевидно, йдеться про заяви лідера Партії регіонів, прем’єр-міністра України Віктора ЯНУКОВИЧА – УНІАН) свідчать про відходи від тих позицій, які задекларовані в Універсалі національної єдності.

Як повідомляв УНІАН, “Наша Україна” 13 вересня заявила, що Партія регіонів вже третій день відтягує переговори щодо створення Коаліції національної єдності.

Експерти від “Нашої України”, які працювали над текстом угоди про створення коаліції, констатують завершення роботи зі свого боку.