Сьогодні ВР планує закликати Євросоюз ввести безвізовий режим (наживо)

Згідно з порядком денним засідання Верховної Ради України на 16 листопада, одним з перших питань нардепи планують розглянути проект постанови №5394-Д "Про звернення Верховної Ради України до урядів держав-членів Європейського Союзу, Європейського парламенту та Ради Європейського Союзу щодо запровадження безвізового режиму для громадян України".

Також сьогодні нардепи планують ратифікувати низку двосторонніх міжурядових угод. Зокрема, про внесення змін до Конвенції між урядами України і Кіпру про уникнення подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленням стосовно податків на доходи; про тимчасове працевлаштування українських працівників в окремих галузях на ринку праці Ізраїлю; про співробітництво в галузі захисту від природних та інших катастроф з Чорногорією; договори з Шрі-Ланкою про видачу правопорушників, взаємну правову допомогу у кримінальних справах та передачу засуджених осіб.

Читайте такожНазвано країни ЄС, які "гальмують" безвізовий режим для України

Крім того, планується ратифікація двох конвенції Ради Європи - проти маніпулювання спортивними змаганнями та про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу із цими явищами.

Також у порядку денному українського парламенту на 16 листопада проект постанови про внесення зміни до постанови "Про зміни в адміністративно-територіальному устрої Донецької області, зміну і встановлення меж міста Горлівка та Бахмутського району Донецької області".

Як повідомляв УНІАН, 10 листопада голова представництва Європейського Союзу в Україні Хюг Мінгареллі запевнив, що Україна отримає відповіді на питання щодо надання безвізового режиму та ратифікації угоди Україна-ЄС «протягом найближчого тижня».