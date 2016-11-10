У ЄС запевнили, що Україна отримає відповіді щодо "безвізу" найближчого тижня

Як повідомила прес-служба Верховної Ради, про це йшлося сьогодні під час зустрічі голови Верховної Ради України Андрія Парубія з Мінгареллі, а також з керівником групи підтримки України Європейської комісії Петером Вагнером та експертом Європейської комісії Грегором Вірантом.

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Під час зустрічі Парубій наголосив на важливості прискорення надання безвізового режиму Україні та завершення ратифікації угоди про асоціацію Україна-ЄС і подякував за ухвалене Євросоюзом рішення про продовження санкцій щодо Російської Федерації.

Він також підкреслив, що рішення щодо безвізового режиму має надзвичайно важливе значення, особливо напередодні річниці Майдану. «Враховуючи технічні складнощі, пов’язані з просуванням рішення, не пов’язаного з Україною, сподіваємось на політичну волю і вирішення цього питання на найближчому тижні, під час засідання Європарламенту. Так само важливо і рішення щодо угоди про асоціацію Україна-ЄС", - зауважив Парубій.

Своєю чергою Мінгареллі зазначив, що європарламентарії цілком готові підтримати ці рішення і мобілізовані повною мірою. «Протягом найближчого тижня дамо відповідь на ці питання», - наголосив він.

Учасники зустрічі також обговорили питання щодо реформування парламенту та запропонували створити експертну групу для обміну думками та напрацювання пропозицій.

Як повідомляв УНІАН, раніше Парубій пояснив, чому вирішення питання з надання безвізового режиму Україні так затягується: «Є спільне консенсусне рішення, щоби спочатку ухвалити закон про можливість швидкого призупинення безвізового режиму, і це рішення не стосується України, а загального принципу роботи в Європарламенті, і тільки після того питання безвізу для України може стати на порядок денний».