Тимошенко Черновецькому не суперник

12:51, 14 вересня 2006
Політика
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У неї достатньо роботи і в парламенті

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що не претендує на посаду Київського міського голови, оскільки для неї достатньо роботи і в парламенті. Про це вона повідомила 13 вересня у вечірньому ефірі телеканалу "1+1".

Відповідаючи на запитання, чи має вона будь-які претензії на посаду міського голови столиці, що може стати плацдармом для президентських виборів 2009 року, Ю.ТИМОШЕНКО сказала: "Це не відповідає дійсності. Я – народний депутат, і я буду на цьому місці працювати. Я вважаю, що сьогодні опозиція здатна зупинити багато зловживань в країні".

Як повідомляє персональний сайт лідера БЮТ, при цьому Ю.ТИМОШЕНКО повідомила, що саме про особливості співпраці опозиції з Президентом йшлося під час її зустрічі з главою держави Віктором ЮЩЕНКОМ. "І ми будемо підтримувати все, що відноситься до процвітання нашої країни, що відноситься до очищення нашої країни від клановості, корупції та інших речей, з якими ми боролися", – наголосила Ю.ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 7 вересня представник фракції БЮТ Андрій ШЕВЧЕНКО зазначив, що варіант участі лідера БЮТ Ю.ТИМОШЕНКО в можливих дострокових виборах Київського міського голови розглядається. Коментуючи інформацію про можливу участь Ю.ТИМОШЕНКО в таких дострокових виборах, якщо чинний мер Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ вирішить залишитися народним депутатом, А.ШЕВЧЕНКО сказав: «Такий варіант розглядається, обговорюється». Водночас А.ШЕВЧЕНКО сказав, що не бачить стовідсотково переконливих аргументів, аби йти цим шляхом, оскільки, спілкуючись з Юлією ТИМОШЕНКО, він відчуває, що це політик «рівня країни і навіть Європи». На його думку, Ю.ТИМОШЕНКО буде дуже складно «обмежувати себе містом». А.ШЕВЧЕНКО не думає, що «Юлія Володимирівна вибере для себе такий шлях».

 

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