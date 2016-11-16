Узгодженої позиції з РФ щодо "дорожньої карти" з Донбасу поки немає - Клімкін

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін після засідання уряду в середу.

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"Були тільки попередні консультації. Були пропозиції щодо 29-30 листопада, тобто якоїсь дати наприкінці листопада, оскільки попередня пропозиція в Берліні пролунала, що зустріч міністрів закордонних справ має відбутися до кінця листопада. Ми проводимо консультації з нашими німецькими і французькими друзями й партнерами. Поки що у нас немає спільного бачення цієї дорожньої карти – спільного бачення з Росією, я маю на увазі. Оскільки той акцент на питаннях безпеки, який потрібен, щоби створити мінімально можливі умови для просування подальшого політичного врегулювання – на сьогодні Росія проти нього заперечує. Вона, звичайно, заперечує проти ключових моментів, які важливі для визначення модальності майбутніх виборів, що мають бути вільними, чесними і відповідати фундаментальним критеріям ОБСЄ. Це, звичайно, доступ українських ЗМІ, доступ українських партій, нормальна виборча система", – сказав Клімкін.

За його словами, це фундаментальні питання, по яких згоди поки що немає.

"Але будемо послідовно працювати", – додав глава МЗС.