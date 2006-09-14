Шкіль розбереться з Калашніковим

Верховна Рада утворила Тимчасову слідчу комісію з розслідування інциденту між народним депутатом від Партії регіонів Олегом КАЛАШНІКОВИМ і журналістами телеканалу СТБ.

Як передає кореспондент УНІАН, за проголосували 305 народних депутатів з 426, зареєстрованих у залі.

Як повідомив автор постанови Микола ТОМЕНКО (БЮТ), керівником комісії обрано представника фракції БЮТ Андрія ШКІЛЯ. До складу ТСК входитимуть представники всіх фракцій пропорційно до їх чисельності.

Комісія може існувати не більше 6 місяців, але вже через 2 місяці парламент має отримати звіт.

Як повідомляв УНІАН, 12 липня 2006 року група людей з Партії регіонів, серед яких був депутат О.КАЛАШНІКОВ, завадила роботі телевізійної групи СТБ під стінами Верховної Ради України. Вони силоміць відібрали касету у знімальної групи СТБ, журналістів було побито. 14 липня прокуратурою Печерського району міста Києва було порушено кримінальну справу за фактом перешкоджання законній професійній діяльності журналістів.