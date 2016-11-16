Вихід РФ з юрисдикції Гаазького трибуналу говорить про визнання нею порушення міжнародного права – нардеп

Про це заявила народний депутат України, член комітету з питань національної безпеки і оборони Ірина Фріз у Facebook.

«Вітаю Російську Федерацію з приєднанням до групи авторитарних держав, зокрема Бурунді та Гамбії, які ініціювали вихід з юрисдикції Міжнародного Кримінального суду. Розпорядження, що прийняте вищим військово-політичним керівництвом Росії, без сумніву, пов’язане з вчорашнім рішенням МКС щодо Криму та питанні щодо участі Росії в агресії проти України», – зазначила політик.

Фріз переконана, що вихід Росії з юрисдикції МКС є непрямим свідченням визнання порушення міжнародного права, військових злочинів, а також анексії території України.

«Переконана, що це «достойна» компанія, яка визначає справжню позицію Російської Федерації в сучасному світі. Разом з тим, цей крок Кремля свідчить про подальшу самоізоляцію Росії та дистанціювання від чинної системи міжнародного права. Вона стає все більш небезпечною та непрогнозованою. Москва обрала модель поведінки часів «холодної війни», і цивілізований світ має ще раз провести її цим шляхом з відповідним результатом», – йдеться у повідомленні.

Читайте такожЛуценко їде в Гаагу обговорювати злочини проти Майдану з представниками МКС

Як повідомляв УНІАН, президент РФ Володимир Путін підписав розпорядження, згідно з яким Росія не має наміру ставати учасницею Римського статуту Міжнародного кримінального суду (МКС).

Римський статут (статут МКС) був розроблений за участю Росії і прийнятий на дипломатичній конференції повноважних представників під егідою ООН 17 липня 1998 року в Римі. Він набрав чинності 1 липня 2002 року і почав діяти у 2003 році.

Росія підписала документ 13 вересня 2000 року.

*** МКС – це судовий орган, покликаний здійснювати правосуддя від імені всього світового співтовариства стосовно осіб, винних у вчиненні найбільш тяжких злочинів: геноциду, агресії, злочинів проти людяності та військових злочинів.

Кожен з цих термінів трактується судовим правом різних країн по-різному, але держави, що приєдналися до статуту МКС, підтверджують, що вони розуміють їх однаково