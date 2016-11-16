Путін вивів Росію з угоди щодо Міжнародного кримінального суду (документ)

Про це свідчить розпорядження, підписане президентом РФ Володимиром Путіним.

Путін погодився прийняти пропозицію Мін'юсту Росії, яка узгоджена з іншими відомствами й Верховним судом, а також доручив повідомити генерального секретаря ООН про намір РФ вийти з договору.

Варто зазначити, що розпорядження Путіна опубліковано на наступний день після того, як МКС оприлюднив попереднє розслідування прокурора, в якому окупацію Криму названо міжнародним збройним конфліктом між Україною й Росією.

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"Наявна інформація свідчить про те, що ситуація в межах території Криму і Севастополя рівнозначна міжнародному збройному конфлікту між Україною і Росією", - йдеться у звіті.

"Цей міжнародний збройний конфлікт почався не пізніше 26 лютого (2014 року), коли Російська федерація розгорнула особовий склад своїх збройних сил, щоб отримати контроль над частинами території України без згоди українського уряду", - заявив прокурор МКС.

Ратифікація Римського статуту Міжнародного кримінального суду передбачає, що злочини, вчинені громадянами, які його ратифікували або на їхній території, будуть підсудні міжнародній інстанції у Гаазі. Росія підписала Римський статут у 2000 році, але так його і не ратифікувала.