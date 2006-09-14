„Нашій Україні” не вдасться вибити собі міністерські портфелі

Антикризова коаліція не веде мову про перегляд квот або портфелів в уряді у разі створення широкої коаліції за участю „Нашої України”. Про це в інтерв‘ю телеканалу НТН сказала народний депутат України Олена ЛУКАШ (фракція „Партії регіонів”).

Зокрема, О.ЛУКАШ заперечила, що затягуванням переговорного процесу „Нашій Україні” вдасться вибити собі міністерські портфелі.

Народний депутат повідомила, що офіційні консультації з „Нашою Україною” ведуться вже третій місяць. Проте про перегляд якихось квот чи портфелів не йдеться.

За словами О.ЛУКАШ, мова йде лише про спільну коаліційну роботу.

Як повідомляв УНІАН, фракція «Наша Україна» наполягає на тому, щоб її представник посів посаду голови Антимонопольного комітету. Про це сказав заступник голови комітету ВР з питань економічної політики, член фракції «Наша Україна» Едуард ЗЕЙНАЛОВ.

Раніше народний депутат, член фракції «Наша Україна» Володимир СТРЕТОВИЧ заявляв, що «Наша Україна» виходить з пропозицією створення посади віце-прем’єр-міністра з питань правової політики, одночасно - міністра юстиції. За словами В.СТРЕТОВИЧА, у разі створення такої посади „Наша Україна” претендуватиме на неї.

Крім того, В.СТРЕТОВИЧ зазначав, що у разі створення широкої коаліції, „Наша Україна” претендуватиме на посади голів Фонду державного майна, перших заступників міністрів у тих міністерствах, які очолять представники коаліції від інших партій. За словами народного депутата, «Наша Україна» виходить також з пропозицією створення посади віце-прем’єра з питань оборони і національної безпеки, яка також має відійти до квоти „Нашої України”.