Шкіля поміняли на Курпіля

Верховна Рада України змінила керівника Тимчасової слідчої комісії ВР з питань перевірки перешкоджання професійній діяльності журналістам телеканалу СТБ з боку народного депутата від Партії регіонів Олега КАЛАШНІКОВА.

Як передає кореспондент УНІАН, депутата Андрія ШКІЛЯ було замінено на Степана КУРПІЛЯ (БЮТ).

За проголосували 336 народних депутатів із 426, зареєстрованих у залі.

Як повідомляв УНІАН, відповідна ТСК була створена сьогодні у ВР. До складу ТСК входитимуть представники всіх фракцій пропорційно до їх чисельності.

Комісія може існувати не більше 6 місяців, але вже через 2 місяці парламент має отримати звіт.