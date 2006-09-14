Шкіля поміняли на Курпіля

13:38, 14 вересня 2006
Політика
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У Верховній Раді заміна

Верховна Рада України змінила керівника Тимчасової слідчої комісії ВР з питань перевірки перешкоджання професійній діяльності журналістам телеканалу СТБ з боку народного депутата від Партії регіонів Олега КАЛАШНІКОВА.

Як передає кореспондент УНІАН, депутата Андрія ШКІЛЯ було замінено на Степана КУРПІЛЯ (БЮТ).

За проголосували 336 народних депутатів із 426, зареєстрованих у залі.

Як повідомляв УНІАН, відповідна ТСК була створена сьогодні у ВР. До складу ТСК входитимуть представники всіх фракцій пропорційно до їх чисельності.

Комісія може існувати не більше 6 місяців, але вже через 2 місяці парламент має отримати звіт.

 

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