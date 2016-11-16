У Раді пропонують заборонити ввезення в Україну книг, що пропагують державу-агресора
17:29, 16 листопада 2016Політика
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Комітет Верховної Ради з питань свободи слова та інформаційної політики рекомендує парламенту заборонити ввезення в Україну друкованої продукції, зокрема, книг, що пропагують державу-агресора.
В законопроекті йдеться про книги, які надруковані не лише в Росії, але й в інших країнах / УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення було прийнято сьогодні на засіданні комітету.
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В законопроекті йдеться про книги, які надруковані не лише в Росії, але й в інших країнах. Пропонується заборонити ввезення та розповсюдження таких книг на території України в обсягах понад 10 екземплярів.
Документ також передбачає, що визначати друковану продукцію на предмет того, чи пропанує вона державу-агресора, буде спеціальна експерта рада, члени якої працюватимуть на громадських засадах.
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