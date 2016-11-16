У Раді пропонують заборонити ввезення в Україну книг, що пропагують державу-агресора

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення було прийнято сьогодні на засіданні комітету.

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В законопроекті йдеться про книги, які надруковані не лише в Росії, але й в інших країнах. Пропонується заборонити ввезення та розповсюдження таких книг на території України в обсягах понад 10 екземплярів.

Документ також передбачає, що визначати друковану продукцію на предмет того, чи пропанує вона державу-агресора, буде спеціальна експерта рада, члени якої працюватимуть на громадських засадах.