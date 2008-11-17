В НУ-НС хочуь зняти й Лавриновича теж

Народний депутат від «Нашої України – Народної самооборони» Олександр ТРЕТЬЯКОВ ініціює відставку першого віце-спікера Олександра ЛАВРИНОВИЧА.

Про це О.ТРЕТЬЯКОВ заявив сьогодні журналістам, передає «Главред».

За словами депутата, відповідна постанова буде зареєстрована в апараті Верховної Ради завтра. «Як суб`єкт законодавчої ініціативи, я внесу цю постанову, оскільки ЛАВРИНОВИЧ демонструє діяльність, спрямовану на дестабілізацію ситуації у ВР, відповідно, в країні», - відзначив він.

За словами О.ТРЕТЬЯКОВА, «перший віце-спікер дискредитує роботу всіх фракцій парламенту, інститутів влади, а також вносить напругу у відносини Верховної Ради, Президента і Кабінету Міністрів».