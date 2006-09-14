Для замолювання гріхів депутатам збудують каплицю

Парламентське містечко може бути побудоване за 3-4 роки, і на нього буде витрачено близько 200 млн. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу керуючий справами апарату ВР України Дмитро РУДЬКОВСЬКИЙ.

Він нагадав, що за дорученням голови ВР Олександра МОРОЗА цьому управлінню було доручено розглянути питання про будівництво так званого парламентського містечка. Він нагадав, що для того, щоб таке будівництво розпочалося, мають бути внесені ВР зміни до законодавства, які стосуються права народного депутата на отримання житла. Він нагадав, що, відповідно до Закону України «Про статус народного депутата України», сьогодні кожен народний депутат за його бажанням має право на отримання або житла, або одноразової грошової компенсації для створення належних житлових умов. Він зазначив, що парламентське містечко планується розташувати в Голосіївському районі Києва на 27-му кілометрі Столичного шосе. За його словами, від цієї ділянки до ВР їхати 20-25 хвилин.

За його словами, передбачається будівництво 4 будинків, в яких буде 350 квартир для народних депутатів України. Д.РУДЬКОВСЬКИЙ зазначив, що 50% з них - трикімнатні площею 90 кв. м кожна, 30% - двокімнатні площею 70 кв. м кожна, 20% - чотирикімнатні площею 120 кв. м кожна. Він наголосив, що це буде службове житло, яке народні депутати повинні будуть звільнити після закінчення каденції парламенту.

За його словами, планується, що в цьому містечку буде торговий комплекс з магазинами продовольчих та непродовольчих товарів, пунктом побутового обслуговування та центром для заняття спортом, з діловим та культурним центром і навіть планується будівництво каплиці.

За його словами, в разі прийняття парламентом рішення про будівництво такого містечка вже наступний склад парламенту розміщуватиметься в цих службових квартирах.

Він зазначив, що для того, аби забезпечити народних депутатів житлом, які на сьогодні обрані до ВР, необхідно витратити 130-140 млн. грн.

За його словами, витрати на будівництво парламентського містечка окупляться за дві каденції парламенту, а в подальшому не потрібно буде витрачати гроші з держбюджету на забезпечення народних депутатів житлом.