Україна відкладає бажання приєднатися до НАТО
15:14, 14 вересня 2006Політика
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Сьогодні в Брюсселі після засідання комісії «Україна-НАТО» Віктор Янукович обгрунтував позицію нової влади: " Через політичну ситуацію в Україні ми повинні будемо узяти паузу"...
Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ заявив, що Україна відкладає своє бажання приєднатися до НАТО.
Про це він сказав сьогодні в Брюсселі після засідання комісії «Україна-НАТО», повідомляє «Рейтерс».
За даними агентства, В.ЯНУКОВИЧ пояснив свою заяву публічною опозицією в Україні приєднанню до НАТО.
«Ми пояснили, що через політичну ситуацію в Україні ми повинні будемо узяти паузу. Прийде час, коли буде ухвалене остаточне рішення», - цитує В.ЯНУКОВИЧА «Рейтерс».
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