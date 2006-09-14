Україна відкладає бажання приєднатися до НАТО

Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ заявив, що Україна відкладає своє бажання приєднатися до НАТО.

Про це він сказав сьогодні в Брюсселі після засідання комісії «Україна-НАТО», повідомляє «Рейтерс».

За даними агентства, В.ЯНУКОВИЧ пояснив свою заяву публічною опозицією в Україні приєднанню до НАТО.

«Ми пояснили, що через політичну ситуацію в Україні ми повинні будемо узяти паузу. Прийде час, коли буде ухвалене остаточне рішення», - цитує В.ЯНУКОВИЧА «Рейтерс».