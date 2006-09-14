Янукович береться допомагати Росії

Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ вважає, що Україна повинна допомогти відносинам Росії з НАТО і ЄС.

Про це він заявив сьогодні під час засідання комісії «Україна-НАТО» в Брюсселі, передає РІА «Новости».

«Ми повинні здійснювати політику, яка не приведе до безвиході розвиток відносин Росії з ЄС і НАТО. Навпаки, Україна повинна побудувати солідний міст для цих відносин», - сказав український прем`єр.