Шкіль про Януковича, НАТО і ”фількіну грамоту”

Заступник голови Комітету Верховної Ради України у закордонних справах Андрій ШКІЛЬ вважає, що заява прем’єр-міністра Віктора ЯНУКОВИЧА про відкладення прагнення України вступити до НАТО підтверджує, що Партія регіонів не збирається дотримуватись положень Універсалу національної єдності.

В коментарі УНІАН А.ШКІЛЬ підкреслив, що заява В.ЯНУКОВИЧА свідчить про те, що Універсал – це та річ, на яку ні В.ЯНУКОВИЧ, ні його оточення звертати уваги не буде. «Можна було обіцяти те, що не будеш виконувати, можна було переформулювати незрозуміле, але коли поставили чітке питання, чому ви не хочете звернутись до НАТО щодо підготовки до членства – так зване ПДЧ, він (В.ЯНУКОВИЧ) сказав, що Україна відкладає свій вступ до НАТО», - сказав А.ШКІЛЬ, додавши, що це означає, що «універсал – це гарна фількіна грамота».

А.ШКІЛЬ зауважив, що від самого початку було зрозуміло, коли Президент вніс кандидатуру В.ЯНУКОВИЧА на посаду прем’єр-міністра, що Україна згортає свої європейські інтеграційні процеси – «будемо інтегруватися в Росію». А.ШКІЛЬ переконаний, що Україну, не дивлячись ні на що, не вдасться вирвати з європейської сім’ї.

Він також зауважив, що ця заява направлена на розрив українського суспільства.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні В.ЯНУКОВИЧ у Брюсселі заявив, що Україна відкладе прагнення приєднатися до НАТО через “публічну опозицію”, а також політичну ситуацію в країні.