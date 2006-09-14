Гриценко: НАТО - це клуб багатих країн

Міністр оборони України Анатолій ГРИЦЕНКО вважає, що на сьогодні Україна вже наблизилася до такого етапу, коли можна переходити від режиму інтенсифікованого діалогу до формального старту щодо реалізації Плану дій щодо членства в НАТО.

Про це А.ГРИЦЕНКО сказав в інтерв’ю газеті “Известия в Украине”, яке оприлюднено сьогодні, 14 вересня, повідомили УНІАН в управлінні прес-служби Міноборони.

“Але це повинне бути спільне рішення і України, і Альянсу”, - наголосив міністр оборони України.

Він також додав, що з військової точки зору, Україна готова цей етап розпочати – і фактично така робота проводиться.

“Я як міністр і громадянин можу твердо сказати: все, що записано в цьому Плані, це і є те, що треба нам, українцям, в першу чергу. Більш того, незалежно від того, будемо ми в НАТО чи ні, нам всім потрібна нормальна економіка і конкуренція, нормальні закони і судочинство, нормальна виборча система, сильна армія і соціально захищені військові. І все це є в цьому плані. В ЄС і в НАТО все це є, все це забезпечено, це клуби багатих і успішних країн, а нам все це потрібно будувати, - підкреслив А.ГРИЦЕНКО.

У той же час він зауважив, що зараз ніяких додаткових рішень принципового характеру приймати не потрібно. Якщо Україна почне формально виконувати План дій щодо членства в НАТО, це ще не означає фактичного набуття такого членства.

“Для України це шанс. І якщо ми ним успішно скористаємося, краще стане всім нам. Хоча, ще раз повторю, формальний старт Плану ще не означатиме, що ми вже через рік або два станемо членами НАТО, - додав А.ГРИЦЕНКО.

Також глава Міноборони зазначив, що для формального старту потрібен відповідний документ від керівництва держави.

“Це може бути звернення від Президента України, від прем’єр-міністра, від голови Верховної Ради України. Це може бути їх спільне звернення з проханням залучити Україну до виконання Плану дій щодо членства в НАТО, - наголосив А.ГРИЦЕНКО.