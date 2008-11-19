Країні потрібен Яценюк?

Народний депутат Анатолій МАТВІЄНКО (фракція НУ-НС) пропонує скасувати постанову "Про відкликання голови Верховної Ради України", яка була ухвалена 12 листопада 2008 року.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідний проект постанови про скасування прийнятого рішення щодо відставки Арсенія ЯЦЕНЮКА з посади голови Верховної Ради зареєстровано на сайті парламенту.

Як повідомляв УНІАН, 12 листопада ВР звільнила А.ЯЦЕНЮКА з посади голови парламенту. Підтримали відставку А.ЯЦЕНЮКА 175 депутатів від фракції Партії регіонів, 1 – від БЮТ, 10 – від “Нашої України – Народної самооборони”, 27 – від КПУ та 20 - від Блоку Литвина.

Голосування проводилося за допомогою системи «Рада», а не таємним голосуванням бюлетенями, як це передбачено Регламентом

Вчора, 18 листопада, А.ЯЦЕНЮК на запитання журналістів, за яких умов він може погодитися на висунення своєї кандидатури на посаду голови ВР, сказав: «Та вже ні за яких умов». При цьому пожартував: «Я країні не потрібен» (очевидно, йдеться про лозунг, з яким Блок Литвина йшов на минулих парламентських виборах: «Країні потрібен Литвин» - УНІАН).