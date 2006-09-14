Кінах вважає, що Янукович порушив домовленості

Народний депутат, член фракції “Наша Україна” Анатолій КІНАХ назвав заяви прем’єр-міністра України Віктора ЯНУКОВИЧА щодо неготовності України починати виконання Плану дій для здобуття членства в НАТО порушенням домовленостей, які були досягнуті на етапах підготовки Універсалу національної єдності.

Повідомлення про це міститься на офіційному сайті блоку “Наша Україна”.

“НАТО на сьогодні – це система безпеки, система зміцнення демократичних цінностей, консолідація світового співтовариства проти тероризму, наркобізнесу, контрабанди зброєю. Приєднання до Плану дій щодо членства в цій організації є продовженням таких необхідних для України політичних і економічних реформ, утвердження в Україні європейських і світових стандартів демократії і захисту прав людини, конкурентоспроможності економіки”, - цитує сайт А.КІНАХА.

При цьому голова Комітету ВР з питань нацбезпеки і оборони наголосив, що якщо Україна втратить цей шанс, це суттєво зменшить динаміку інтеграції України в світову спільноту і завдасть суттєвої шкоди стратегічним інтересам держави.

Він також додав, що потрібно інформувати суспільство про переваги вступу до НАТО, і нагадав, що як один з компромісів в Універсалі національної єдності було зафіксовано, що остаточне рішення щодо вступу до НАТО прийматиметься після консультативного всеукраїнського референдуму.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні В.ЯНУКОВИЧ у Брюсселі заявив, що Україна відкладе прагнення приєднатися до НАТО через “публічну опозицію”, а також політичну ситуацію в країні.