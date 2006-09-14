Турчинов: відповідальність за заяви Януковича лежить і на Президенті

Один з лідерів БЮТ Олександр ТУРЧИНОВ вважає, що відповідальність за заяви Віктора ЯНУКОВИЧА в Брюсселі щодо НАТО лежить і на Президенті України.

В коментарі УНІАН О.ТУРЧИНОВ нагадав, що ще не пройшло місяця, як В.ЯНУКОВИЧ і Віктор ЮЩЕНКО підписали Універсал національної єдності, де одним із пунктів говорилось про вступ України до НАТО. «І саме через те, що це був блюзнірський підхід до справи, оскільки вони (Партія регіонів) були готові підписати не тільки вступ до НАТО, але і до якихось космічних військ міжпланетних, аби захопити владу», - наголосив О.ТУРЧИНОВ.

О.ТУРЧИНОВ прогнозує, що Президент буде говорити, що його обдурили, «але можна дурити того, хто хоче буди обдуреним, і відповідальність за це лежить не тільки на В.ЯНУКОВИЧІ, а також і на Президенті, оскільки саме він дав можливість легалізувати владу, яка фактично повністю змінить курс України.