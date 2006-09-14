Порошенко: не треба перебільшувати слова Януковича

Представник фракції “Наша Україна” Петро ПОРОШЕНКО просить не драматизувати ситуацію щодо вступу України до НАТО через заяву прем’єр-міністра Віктора ЯНУКОВИЧА у Брюсселі.

Як передає кореспондент УНІАН, в інтерв’ю журналістам П.ПОРОШЕНКО зауважив, що не бачив тексту заяви і не може її коментувати. Він підкреслив, що Україна пройшла «велику дорогу» щодо вступу до НАТО, і ця робота була започаткована саме урядом В.ЯНУКОВИЧА зразка 2003 року. «На 70% ми пройшли ті процедури по документах, на яких стоїть підпис В.ЯНУКОВИЧА, який не словом, а ділом забезпечував просування України цією дорогою», - сказав П.ПОРОШЕНКО.

П.ПОРОШЕНКО зауважив, що сьогодні мова не йде про те, що Україна має вступити до НАТО в цьому році. Він зазначив, що потрібно ще пройти довгу дорогу, і зараз триває розробка програми інформаційного забезпечення населення України. «І я так розумію, що Віктор Федорович сказав, що уряд сказав, що уряд буде займатись цією проблемою. Я брав участь у переговорах по формулюванню пунктів Універсалу і там чітко записано, що уряд бере на себе зобов’язання вживати всі дії відповідно до закону про основи національної безпеки України, який чітко передбачає вступ України до НАТО", - сказав П.ПОРОШЕНКО.

При цьому він підкреслив, що, виходячи з Універсалу національної єдності, під яким стоїть підпис В.ЯНУКОВИЧА, у П.ПОРОШЕНКА не виникає сумнівів, що кроки поступу до НАТО будуть виконані урядом.

Він також підкреслив, що ключова позиція щодо визначення України буде на саміті НАТО в Ризі. «І від формальної протокольної зустрічі В.ЯНУКОВИЧА не потрібно перебільшувати вплив цієї зустрічі на процеси вступу до НАТО», - сказав П.ПОРОШЕНКО, попросивши журналістів не шукати чорного кота в чорній кімнаті, оскільки там його немає.