Депутати-регіонали хочуть усунути Луценка

Народні депутати від фракції Партії регіонів Євген КУШНАРЬОВ, Василь КИСЕЛЬОВ та Олександр ПЕКЛУШЕНКО у порядку законодавчої ініціативи внесли на розгляд Верховної Ради України проект Постанови Верховної Ради України „Про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань перевірки фактів корупційних дій, зловживання службовим становищем з боку окремих посадових осіб Міністерства внутрішніх справ України, що викладені в статті „Інша міліція” газети «2000» від 08 вересня 2006 р.” Документ зареєстровано під № 2160 від 14.09.2006 р.

Головою комісії запропоновано обрати народного депутата Володимира СІВКОВИЧА.

Про це йдеться у повідомленні на офіційному сайті Партії регіонів.

Крім того, ці народні депутати пропонують Кабінету Міністрів на час роботи Тимчасової слідчої комісії відсторонити міністра внутрішніх справ України Юрія ЛУЦЕНКА та інших посадових осіб, щодо яких в статті наведені факти корупційних дій та зловживання службовим становищем, від виконання службових повноважень, - зазначається в повідомленні.

Попередній звіт Тимчасової слідчої комісії автори проекту постанови пропонують заслухати на пленарному засіданні Верховної Ради України до 1 листопада 2006 року.