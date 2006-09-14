Секретаріат Президента розглядає кандидата на голову Луганської ОДА

Секретаріат Президента розглядає подання на призначення Олександра АНТИПОВА (керівника фракції Партії регіонів Луганської облради – УНІАН) головою Луганської обласної державної адміністрації.

Про це УНІАН повідомила прес-секретар Президента України Ірина ГЕРАЩЕНКО.

"Рішення буде прийнято найближчим часом. Коли воно буде прийняте, і яким воно буде, ми повідомимо", - сказала вона.

Як повідомляв УНІАН, 11 вересня прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ назвав відсутність голови Луганської обласної державної адміністрації наслідком безвідповідальності Секретаріату Президента та колишнього уряду.