Комуністи знайшли у себе трьох людей на спікерів

Члени фракції Комуністичної партії України вважають свою кандидатуру на посаду голови Верховної Ради України перспективнішою за інші, але готові голосувати й за представника іншої фракції.

Про це сказав в інтерв’ю УНІАН народний депутат України Олександр ГОЛУБ (фракція КПУ).

За його словами, фракція КПУ виходить з того, що в нинішній ситуації дострокові парламентські вибори є згубними для країни, вони не вирішують проблем в державі, а лише створюють їх. В такій ситуації Україні потрібен діючий парламент, а тому потрібен і голова Верховної Ради.

“Ми вважаємо, що будь-яка з наших кандидатур була б більш перспективною та ефективною, в порівнянні з іншими, оскільки в наші представники є професіоналами, комуністи також не заангажовані в розбірки між мегафракціями і в корупційному протистоянні представників цих фракцій” - сказав О.ГОЛУБ.

На запитання, хто може бути кандидатом на посаду спікера від фракції КПУ, він зазначив, що “це може бути і Петро СИМОНЕНКО, і Олександр ТКАЧЕНКО, який вже був головою ВР, і Адам МАРТИНЮК”.

За словами О.ГОЛУБА, “якби депутати керувалися інтересами держави та її майбутнього, то тоді наша кандидатура була б найкращим варіантом”.

“Я реаліст і розумію, що всі налаштовані на майбутні позачергові вибори, в першу чергу, президентські, і в цьому ракурсі й розглядають голосування або не голосування за кандидатуру на посаду спікера”, - сказав депутат.

Він наголосив, що у випадку висунення кандидатури, яка відповідати принциповим вимогам КПУ, фракція розглядатиме можливість її підтримки. За словами О.ГОЛУБА, зокрема, йдеться про неприйнятність проведення зараз дострокових виборів і про відновлення ефективної роботи парламенту.

Депутат вважає, що парламент може працювати і без створення формально коаліції, а при існуванні більшості.

Як повідомляв УНІАН, 12 листопада ВР звільнила Арсенія ЯЦЕНЮКА з посади голови парламенту. Підтримали відставку А.ЯЦЕНЮКА 175 депутатів від фракції Партії регіонів, 1 – від БЮТ, 10 – від “Нашої України – Народної самооборони”, 27 – від КПУ та 20 - від Блоку Литвина.

На сьогодні на посаду голови ВР розглядаються кандидатури О.ЛАВРИНОВИЧА (Партія регіонів), Івана ПЛЮЩА (“Наша Україна – Народна самооборона”), Володимира ЛИТВИНА (Блок Литвина), А.МАРТИНЮКА (КПУ).

18 листопада Верховна Рада не змогла ухвалити жодного рішення щодо кандидатури на посаду спікера. Тому народні депутати ухвалили постанову про внесення змін до календарного плану роботи Верховної Ради України», якою передбачено, що 18-19 листопада народні депутати працюватимуть в комітетах, а в четвер о 10.00 розпочнеться ранкове пленарне засідання, на якому розглядатиметься питання обрання спікера.