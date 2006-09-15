Тимошенко має план усунення Януковича

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО сподівається, що через 7-8 місяців зможе усунути команду Віктора ЯНУКОВИЧА від влади правовим шляхом.

Про це вона заявила в ефірі “5 каналу”, відповідаючи на запитання, чи оскаржуватиме вона законність політреформи в Конституційному Суді.

За словами Ю.ТИМОШЕНКО, "політреформа стала основою для реваншу усіх аморальних корупційних сил, яких ми прибрали від влади".

"Тому наше бачення конституційної реформи не змінюється, і я хочу сказати всім тим, хто боровся проти цього бруду...., щоб вони не були в розпачі, в песимізмі, тому що я маю план", - запевнила лідер БЮТ.

За її словами, цей план сформований - він правовий, заснований не на тому, щоб знову звертатися до людей, а щоб діяла правова система.

"План спрямований на те, щоб люди, які ніколи не розуміли, хто такий ЯНУКОВИЧ і його команда, зрозуміли, відчули, наскільки глибоко помилились, а ті, хто знав, щоб мали вихід і знали, що через півроку, 7-8 місяців ця команда буде усунута від влади правовим законним шляхом", - цитує Ю.ТИМОШЕНКО “Українська правда”.

Вона не уточнила, в чому полягає цей план, зауваживши, що "вже навчена гірким досвідом" і не буде розголошувати "жодного свого кроку".

На запитання про імпічмент Президенту Ю.ТИМОШЕНКО сказала, що попереджала Віктора ЮЩЕНКА, що проти нього таке робитимуть.

"Щоб довести до кінця цю процедуру, потрібно мати 301 голос, і членів нашої фракції серед цих голосів не буде", - запевнила вона.

Ю.ТИМОШЕНКО також відзначила, що справдились її прогнози щодо долі Універсалу національної єдності, що для ЯНУКОВИЧА він був лише "папірцем".

"Я думаю, що у Президента теж уже не залишилося сумніву, що це була інтрига, яка завершилась катастрофою для країни", - сказала вона.

На запитання, коли слід очікувати формування коаліційного уряду, лідер БЮТ відповіла, що це станеться після того, коли вона зрозуміє, які сили увійшли до парламентської коаліції.