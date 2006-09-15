Наша Україна звинувачує Януковича у зраді

“Наша Україна” розцінює заяву прем’єр-міністра України Віктора ЯНУКОВИЧА щодо неготовності України розпочати виконання Плану дій для здобуття членства в НАТО, зроблену учора в Брюсселі, як пряме порушення політичних домовленостей, зафіксованих в Універсалі національної єдності. Про це йдеться в заяві “Нашої України”, розміщеній на сайті блоку.

“Саме в цьому документі парламентські політичні сили засвідчили незмінність зовнішньополітичного курсу України, в тому числі й стосовно євроатлантичної інтеграції України”, - наголошується у заяві.

Автори документа нагадують, що згідно з положеннями Універсалу національної єдності, стосунки України з НАТО мають здійснюватися відповідно до Закону України “Про основи національної безпеки України”. Це передбачає реалізацію “забезпечення повноправної участі України в загальноєвропейській та регіональних системах колективної безпеки, набуття членства в Європейському Союзі та Організації Північно-Атлантичного договору при збережені добросусідських відносин і стратегічного партнерства з Російською Федерацією”.

Також у заяві нагадується, що згідно з Універсалом, вирішення питання щодо вступу до НАТО має здійснюватися за наслідками референдуму, який проводиться виключно після виконання Україною усіх необхідних для цього процедур, в тому числі приєднання до Плану дій щодо набуття членства в НАТО.

“Наша Україна” наполягає на дотриманні політичних домовленостей, закріплених Універсалом національної єдності. Ми переконані, що Україна була, є і буде незалежною демократичною державою, повноправним членом Європейського Співтовариства”, - наголошується у заяві.

Як відомо, учора в Брюсселі В.ЯНУКОВИЧ заявив про неготовність України починати виконання Плану дій для здобуття членства в НАТО.