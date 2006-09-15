ФБР повернуло Україні гроші Лазаренка

США повернули Україні гроші, викрадені і вивезені з країни її колишнім прем’єр- міністром Павлом Лазаренком. Про це 14 вересня повідомив керівник управління міжнародних операцій ФБР США, спеціальний агент Томас Фуентес.

«Ми передали Україні всі гроші, які змогли знайти і конфіскувати, оскільки довели, що ці гроші він одержав незаконним шляхом і привіз у США», - сказав Фуентес.

25 серпня федеральний суд Сан-Франциско засудив колишнього прем`єр-міністра України Павла Лазаренка до 9 років позбавлення волі і штрафу у розмірі $10 млн. Його визнали винним у корупції, відмиванні і здирстві грошей та шахрайстві.

Обком з посиланням на ІТАР-ТАСС