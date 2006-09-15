Янукович коментує обурення Нашої України

Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє, що Універсал національної єдності не зобов`язував його підтримувати План дій для здобуття членства України в НАТО, повідомляє “Українська правда”.

"В Універсалі нічого не сказано, що ми підтримуємо План дій. Там записано, що вступ до НАТО – за підсумками референдуму", - сказав В.ЯНУКОВИЧ у Брюсселі на запитання про обурення членів “Нашої України” у зв’язку з відмовою прем’єра заявити в НАТО бажання України приєднатися до Плану дій.

"Окремі політики мають свою думку, і це їх право", - сказав В.ЯНУКОВИЧ, додавши: "Але окремі політики повинні рахуватися з думкою суспільства, де ідею вступу до НАТО підтримують від 12 до 25%".

"Я б хотів, щоб ми завжди дивилися на барометр, яким для мене був і завжди є думка українського народу", - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Як відомо, учора у Брюсселі В.ЯНУКОВИЧ заявив про неготовність України починати виконання Плану дій для здобуття членства в НАТО.